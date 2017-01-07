Дорен-Абер выиграла гонку преследования, россиянки – вне десятки

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира. Второй финишировала чешская спортсменка Габриэла Коукалова. Замкнула тройку финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, финишировала на 27-й позиции. Вернувшаяся после рождения ребенка белорусская спортсменка Дарья Домрачева стала 34-й.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Дорен-Абер (Франция) - 34.33,3 (2 шт. круга)
2. Коукалова (Чехия) - отставание 38,8 (3)
3. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.19,1 (4)
4. М. Хаммершмидт (Германия) - 2.05,9 (5)
5. Бескон (Франция) - 2.13,3 (2)
6. Хинц (Германия) - 2.23,4 (2)
27. КАЙШЕВА (Россия) - 3.56,2 (5)
28. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 3.58,9 (4)
29. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 4.01,7 (3)
32. АКИМОВА (Россия) - 4.11,2 (7)
33. УСЛУГИНА (Россия) - 4.22,2 (4)
ДОЗВОН ГУБЕР
Как пел незабвенный Витя Цой :: "Все говорят, что мы ВМЕСТЕ.......",( имея в виду, конечно " В___МЕСТЕ"), "..вот только не знают --- В КАКОМ".... Полная репродукция наша--рашенских фуфлыжников с карамультуками!!!!!
18:01
ЮКИ
to maximalist///сменят Пол,и что?достигнут Потолка!?сумлеваюсь...
17:59
ЮКИ
НЕсущественное уточнение:вне 20-ки!и еле-еле в 30-ке!
17:53
кузя23
Айртон Дадо без химии ни о чём.)__Инфа из доклада Макларена?)Или твои личные фантазии,балабол?)
17:51
maximalist
А что мешает женщинам? Хотя женщины - это загадка. Может кому-то из отстраненных лыжников сменить пол, а там не важно как стреляют.
17:49
inachipoch
Айртон----------------- ЧМОка, у тебя после вчерашнего дня ладошки немного отдохнули? А то ведь сегодня тебе нужно снова "поздравить" всех призёрок.
17:48
Айртон
Дадо без химии ни о чём.) Мари после родов вернулась и сразу же зажигать стала.)) Но Дадо же де-факто год в дискве провела, кося под мононуклеоз.))
17:46
Catarzina
домрачевой надо дома сидеть ,рано она на спортивный путь вернулась
17:42
кузя23
hant64 Домрачева - просто тихий ужас пока, проиграть всем нашим - это нужно как постараться? 17:40____Это нужно пропустить почти два года соревнований. А ты от неё первых мест ждал что ли?
17:41
hant64
Домрачева - просто тихий ужас пока, проиграть всем нашим - это нужно как постараться?
17:40
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну, как--то по совдеповски--железно--занавеси СКАЗАНО !!!! Вне КАКОЙ, блин "ДЕСЯТКИ" ???!!!!???? Когда ВНЕ ДВАДЦАТЬПЯТКИ!!!!!!!
17:36
Айртон
Поцреоты, поддержите любимок!)) 4 минуты это ведь не 10!?))
17:32
Catarzina
на самом деле проиграла сегодня далмаэр она пассивно наблюдала как именно самые близкие преследовательницы по тоталу собрали макс.квоту очков и вчера и сегодня
17:28
Catarzina
кому как но мне понравилась экс голландка хардин слооф ,2 дня более и менее стабильно,поздравляю вишневскую с высоким местом
17:27
Catarzina
что то губерн молчит про кайшеву да она высше других мазил но все же не ахти ризалты показывает ,а губер орал смелость города берет пусть теперь кричит ,удел кайшевой среди настоящих профи 20-30 места
17:26
CanagliaVova
Всей тройке чмоки-чмоки от Чмоки
17:23