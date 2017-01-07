Дорен-Абер выиграла гонку преследования, россиянки – вне десятки

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира. Второй финишировала чешская спортсменка Габриэла Коукалова. Замкнула тройку финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, финишировала на 27-й позиции. Вернувшаяся после рождения ребенка белорусская спортсменка Дарья Домрачева стала 34-й.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Дорен-Абер (Франция) - 34.33,3 (2 шт. круга)

2. Коукалова (Чехия) - отставание 38,8 (3)

3. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.19,1 (4)

4. М. Хаммершмидт (Германия) - 2.05,9 (5)

5. Бескон (Франция) - 2.13,3 (2)

6. Хинц (Германия) - 2.23,4 (2)

27. КАЙШЕВА (Россия) - 3.56,2 (5)

28. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 3.58,9 (4)

29. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 4.01,7 (3)

32. АКИМОВА (Россия) - 4.11,2 (7)

33. УСЛУГИНА (Россия) - 4.22,2 (4)

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