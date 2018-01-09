Дорен-Абер вернется в состав сборной Франции на этапе в Рупольдинге

Стал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Рупольдинге. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок страны, в команду вернется Мари Дорен-Абер, которая пропустила прошлый этап в Оберхофе по состоянию здоровья. За французов также выступит Симон Фуркад, который ранее был отправлен на Кубок IBU.

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:

женщины – Селиа Аймонье, Анаис Бескон, Жюстин Браза, Анаис Шевалье, Хлоя Шевалье, Мари Дорен-Абер;

мужчины – Симон Дестье, Квентин Фийон Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Эмильен Жаклин, Антонен Гигонна.