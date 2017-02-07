Дорен-Абер и Мартен Фуркад – в составе сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира

Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету – первую гонку в рамках чемпионате мира, информирует пресс-служба IBU. На старт выйдут Анаис Шевалье (9-е место в общем зачете Кубка мира), Мари Дорен-Абер (4-е место), Кантен Фийон Майе (14-е место) и Мартен Фуркад (первое место).
Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене стартует смешанной эстафетой в четверг, 9 февраля.
staerswimmer23
max2015 это ты про свою Германию? ведь ещё есть ваши сертифицированные сальбутомольщики.
03:30
Григорич
Как с Амстронгом через 10 лет выяснится, что сам нечист.
01:08
Max2015
Должны выиграть у наших сертифицированных эпошников в одну калитку!)
21:23 7 февраля
Zakhary
Вряд ли кто-то из французов примет столь ранние поздравления. Победит сильнейший, являющийся таковым в конкретное время, в конкретном месте. Буду болеть на наших, разумеется.
19:21 7 февраля
ivaradm
Поздравляю сборную Франции с первой золотой медалью ЧМ :) Слава Франции! Фуркадам слава! :)
19:09 7 февраля
Andre_Saratov
Практически сильнейший состав. Бреза пусть и быстрее и выше в зачете КМ, но со стрельбой проблемы. А Беатрис и Майе равны.
18:30 7 февраля