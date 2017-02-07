18:10 7 февраля | БИАТЛОН

Дорен-Абер и Мартен Фуркад – в составе сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира

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Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету – первую гонку в рамках чемпионате мира, информирует пресс-служба IBU. На старт выйдут Анаис Шевалье (9-е место в общем зачете Кубка мира), Мари Дорен-Абер (4-е место), Кантен Фийон Майе (14-е место) и Мартен Фуркад (первое место).

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене стартует смешанной эстафетой в четверг, 9 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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staerswimmer23

max2015 это ты про свою Германию? ведь ещё есть ваши сертифицированные сальбутомольщики.

03:30

Григорич

Как с Амстронгом через 10 лет выяснится, что сам нечист.

01:08

Max2015

Должны выиграть у наших сертифицированных эпошников в одну калитку!)

21:23 7 февраля

Zakhary

Вряд ли кто-то из французов примет столь ранние поздравления. Победит сильнейший, являющийся таковым в конкретное время, в конкретном месте. Буду болеть на наших, разумеется.

19:21 7 февраля

ivaradm

Поздравляю сборную Франции с первой золотой медалью ЧМ :) Слава Франции! Фуркадам слава! :)

19:09 7 февраля

Andre_Saratov

Практически сильнейший состав. Бреза пусть и быстрее и выше в зачете КМ, но со стрельбой проблемы. А Беатрис и Майе равны.

18:30 7 февраля

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