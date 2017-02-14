Допинг-пробы сборной Казахстана оказались отрицательными

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы подчеркнул, что допинг-пробы биатлонистов сборной на чемпионате мира в Австрии дали отрицательный результат. Ранее сообщалось об обыске в расположении команды. В его результате были обнаружены медицинские препараты, которые были отправлены на экспертизу.

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта страны Елсияр Канагатов выразил мнение, что сборную заподозрили в использовании допинга из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению.

– Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением. А то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге, – приводит Vesti.kz слова Мухамедиулы. – Это абсолютно не так. Мы вчера получили уведомление от антидопингового агентства о том, что у наших спортсменов отрицательный (результат. – Прим. "СЭ"), то есть они "чистые". Сейчас ждем официального подтверждения ВАДА в письменном виде.

Халатность врача сборной Казахстана стала причиной инцидента на чемпионате мира