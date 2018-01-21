Домрачева выиграла масс-старт в Антерсельве, Юрлова - 10-я

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии. Тройку замкнула Кайса Мякяряйнен из Финляндии.

Россиянка Екатерина Юрлова заняла 10-е место, уступив Домрачевой 55,6 секунды. Татьяна Акимова финишировала 30-й.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Домрачева (Белоруссия) - 40.23,9 (1 шт. круг)

2. Кузьмина (Словакия) - отставание 11,9 (3)

3. Мякяряйнен (Финляндия) - 16,2 (4)

4. Ольсбу (Норвегия) - 22,6 (2)

5. Дальмайер (Германия) - 23,9 (2)

6. М. Хаммершмидт (Германия) - 25,2 (1)

10. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 55,6 (2)

30. АКИМОВА (Россия) - 6.27,5 (5)