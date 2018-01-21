Домрачева выиграла масс-старт в Антерсельве, Юрлова - 10-я

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии. Тройку замкнула Кайса Мякяряйнен из Финляндии.
Россиянка Екатерина Юрлова заняла 10-е место, уступив Домрачевой 55,6 секунды. Татьяна Акимова финишировала 30-й.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Домрачева (Белоруссия) - 40.23,9 (1 шт. круг)
2. Кузьмина (Словакия) - отставание 11,9 (3)
3. Мякяряйнен (Финляндия) - 16,2 (4)
4. Ольсбу (Норвегия) - 22,6 (2)
5. Дальмайер (Германия) - 23,9 (2)
6. М. Хаммершмидт (Германия) - 25,2 (1)
10. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 55,6 (2)
30. АКИМОВА (Россия) - 6.27,5 (5)
Доктор со стажем
Акимова :" Товарищи! Главное - не победа, главное - участие, хорошо, что я застрявши в снежной пробке через 5 мин. из неё вылезла!"
18:58
ЮКИ
с таким ходом Дарье трудновато придётся!но мы её Поддержим!дарья,алга!!!!
17:55
slava_l
Вот я не понял, зачем Акимова вообще выходила на старт? И зачем она вообще в сборной? На олимпиаде буду болеть за наших: Дашу Домрачеву и Настю Кузьмину.
17:52
Don Miguel
Как и всегда, одна вонь. Сил у меня уже нет. Наладил баскетбольные и волейбольные ветки, здесь полная безнадега. Сдаюсь, радуйтесь, воняйте дальше, поливайте всех помоями. Дарья -суперспортсменка, с мозгами в голове. Поняв, что виновата, уступила очки и более красивую медаль. Ваш Губа тут же "отметил", что она проиграла еще и деньги. Для него это главное, а не спорт. А что ей "30 серебряников пофиг - ту понять ум нужен. Сегодня выиграла без поломанных палок. ТАК И НАДО для действительно великой спортсменки. Какие бы помои на нее не лили за "предательство". Она - Прима мирового биатлона, "спецы" по "предательству" не занимались никаким спортом с рождения и никогда. Прощайте, мне вас жаль
16:07
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Интересно она селфи в лесу с белочкой сделала?!
16:07
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Акимова зе бест! Спокойно, вдумчиво, без суеты отработала дистанцию. Так и надо. Зачем рвать жилы и потом блевать на финише, когда можно в прогулочном ритме, дыша горным воздухом пройтись по трассе. Молодец.
16:06
inachipoch
Всем кто хоть немного разбирается в биатлоне понятно, что 6 и 10 места Юрловой-Перхть делают её одной из основных фавориток на ОИ. Она уже и сейчас могла быть в призёрах, но решила немного затихориться.
16:05
Romka3101
Акимова просто ахтунг,конечно. 5.10 ногами Кайсе проиграла(и 3.32 Юрловой)
15:42
rusfed 2.0
Дочерям Резцовой альтернативы нет )
15:36
Stiffupperlip
Домрачева, Кузьмина - в своё время выгнали из сборной России . Блестящее у нас руководство , а бегают за Россию ( точное, ходят) мельдониево-дюшесные .
15:33
Andvaraforce
Раньше мы смотрели Олимпиаду, веря в спортсменов. Потом - надеясь на них. Теперь настала очередь веры в чудо.
15:32
Azamat_81
Акимова финиширова уже?)
15:29
Бней Иегуда
Беларусь - 3-я победа в сезоне!)) Допинг-тим - 37 гонок без побед!))
15:16
ivradm
Ну так это же прекрасно :) Все-таки хорошо, что нас турнули с олимпиады :) Хоть позору меньше
15:16