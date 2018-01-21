15:10 | Биатлон

Домрачева выиграла масс-старт в Антерсельве, Юрлова - 10-я

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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии. Тройку замкнула Кайса Мякяряйнен из Финляндии.

Россиянка Екатерина Юрлова заняла 10-е место, уступив Домрачевой 55,6 секунды. Татьяна Акимова финишировала 30-й.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Домрачева (Белоруссия) - 40.23,9 (1 шт. круг)

2. Кузьмина (Словакия) - отставание 11,9 (3)

3. Мякяряйнен (Финляндия) - 16,2 (4)

4. Ольсбу (Норвегия) - 22,6 (2)

5. Дальмайер (Германия) - 23,9 (2)

6. М. Хаммершмидт (Германия) - 25,2 (1)

10. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 55,6 (2)

30. АКИМОВА (Россия) - 6.27,5 (5)

Антерсельва. Женский масс-старт. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Доктор со стажем

Акимова :" Товарищи! Главное - не победа, главное - участие, хорошо, что я застрявши в снежной пробке через 5 мин. из неё вылезла!"

18:58

ЮКИ

с таким ходом Дарье трудновато придётся!но мы её Поддержим!дарья,алга!!!!

17:55

slava_l

Вот я не понял, зачем Акимова вообще выходила на старт? И зачем она вообще в сборной? На олимпиаде буду болеть за наших: Дашу Домрачеву и Настю Кузьмину.

17:52

Don Miguel

Как и всегда, одна вонь. Сил у меня уже нет. Наладил баскетбольные и волейбольные ветки, здесь полная безнадега. Сдаюсь, радуйтесь, воняйте дальше, поливайте всех помоями. Дарья -суперспортсменка, с мозгами в голове. Поняв, что виновата, уступила очки и более красивую медаль. Ваш Губа тут же "отметил", что она проиграла еще и деньги. Для него это главное, а не спорт. А что ей "30 серебряников пофиг - ту понять ум нужен. Сегодня выиграла без поломанных палок. ТАК И НАДО для действительно великой спортсменки. Какие бы помои на нее не лили за "предательство". Она - Прима мирового биатлона, "спецы" по "предательству" не занимались никаким спортом с рождения и никогда. Прощайте, мне вас жаль

16:07

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Интересно она селфи в лесу с белочкой сделала?!

16:07

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Акимова зе бест! Спокойно, вдумчиво, без суеты отработала дистанцию. Так и надо. Зачем рвать жилы и потом блевать на финише, когда можно в прогулочном ритме, дыша горным воздухом пройтись по трассе. Молодец.

16:06

inachipoch

Всем кто хоть немного разбирается в биатлоне понятно, что 6 и 10 места Юрловой-Перхть делают её одной из основных фавориток на ОИ. Она уже и сейчас могла быть в призёрах, но решила немного затихориться.

16:05

Romka3101

Акимова просто ахтунг,конечно. 5.10 ногами Кайсе проиграла(и 3.32 Юрловой)

15:42

rusfed 2.0

Дочерям Резцовой альтернативы нет )

15:36

Stiffupperlip

Домрачева, Кузьмина - в своё время выгнали из сборной России . Блестящее у нас руководство , а бегают за Россию ( точное, ходят) мельдониево-дюшесные .

15:33

Andvaraforce

Раньше мы смотрели Олимпиаду, веря в спортсменов. Потом - надеясь на них. Теперь настала очередь веры в чудо.

15:32

Azamat_81

Акимова финиширова уже?)

15:29

Бней Иегуда

Беларусь - 3-я победа в сезоне!)) Допинг-тим - 37 гонок без побед!))

15:16

ivradm

Ну так это же прекрасно :) Все-таки хорошо, что нас турнули с олимпиады :) Хоть позору меньше

15:16