10:09 | БИАТЛОН

Домрачева возобновит карьеру в 2017 году

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Тренер сборной Белоруссии Федор Свобода подчеркнул, что трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева планирует возобновить тренировки в ноябре. По его словам, спортсменка, ставшая мамой, хочет начать выступления на соревнованиях после новогодних праздников.

– В Шушене же все устраивает. В том числе и то, что там планирует провести свои первые тренировки на снегу Домрачева. Она предполагает работать, разумеется, по индивидуальной программе, но будет находиться с командой, – приводит Sputnik слова Свободы. – Возможно, даже встретит нас в Шушене. По крайней мере, когда я поздравлял Дарью с огромной победой в ее жизни – материнством, о каких-то переменах она ничего не сказала. Значит, планы неизменны. В том числе и те, согласно которым она хочет уже после новогодних праздников возобновить выступления.

Домрачева выложила фото счастливой семьи

Дополнительная информация

http://sputnik.by/sport/20161017/1025663517/fedor-svoboda-s-domrachevoj-vstretimsya-v-shushene.html

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