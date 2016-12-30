Домрачева - в предварительной заявке сборной Белоруссии на этап в Оберхофе

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева включена в предварительную заявку сборной Белоруссии на четвертый этап Кубка мира-2016/17 в Оберхофе, сообщает belta.by. Если она выйдет на старт, то он станет для нее первым после рождения дочери Ксении, отцом которой является норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален.

Этап в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января. Помимо Домрачевой, в расширенную заявку вошли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола. В составе мужской команды выступят Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.