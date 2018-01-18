Домрачева – о третьем месте в Антерсельве: "Хороший результат, но нужно дождаться финиша"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева довольна результатами гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве. При этом спортсменка, которая занимает промежуточное третье место, отметила, что важно дождаться финиша.

– Рано делать выводы о гонке, нужно дождаться финиша, – сказала Домрачева во флэш-интервью. – Важно проанализировать всю гонку. Но я считаю, что третье место – хороший результат.

Последний круг? Высота есть высота. Со старта нужно понимать, что бежишь не один круг. Пытаешься разложить силы, но, как и всем, последний круг дается не очень просто.

Антерсельва. Женский спринт. Live!