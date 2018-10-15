Домрачева и после завершения карьеры хвастается идеальным прессом

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в своем Инстаграме поделилась фотографией с отдыха.

- Когда не нашлось времени на каникулы летом, лето в октябре - звучит еще лучше! - написала Домрачева в своем Инстаграме.

Пользователи оценили фотографию:

- Дашенька любимая, наша гордость, везде прекрастна, в любую пору года! - написала verababok.

- Даша, красотка ты, похудела, - такой комментарий оставила liliya087.

- Самая лучшая спортсменка и девушка!!! Гордимся Вами!!!! - написала irynagrisman.

Напомним, Домрачева объявила о завершении карьеры 25 июня 2018 года.

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