Домрачева до последнего надеется, что Бьорндален поедет на Олимпиаду

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева не оставляет надежд на то, что ее муж Оле Эйнар Бьорндален попадет на Олимпиаду-2018. Норвежский биатлонист, которому в конце января исполнится 44 года, принимал участие в шести последних Играх и завоевал 8 золотых медалей. Он рискует пропустить Игры в Пхенчхане из-за слабых результатов. Накануне он принял участие в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге и занял 42-е место.

- Во-первых, пока официальное решение не оглашено, мы ждем, когда кто-то из представителей команды внесет ясность в ситуацию. До последнего буду надеяться, что он сможет поехать на Олимпийские игры в качестве спортсмена и хорошо там выступить. Сильно переживаю по этому поводу, - цитирует ТАСС Домрачеву.