Долль выиграл спринт. Гараничев – десятый

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Хохфильцене. Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Бе, уступив победителю 0,7 секунды. Замкнул тройку француз Мартен Фуркад, допустивший два промаха. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев – 10-й. Антон Шипулин допустил три промаха и показал 21-й результат.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Долль (Германия) - 23.27,4 (0 шт. кругов)

2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 0,7 (0)

3. М. Фуркад (Франция) - 23,1 (2)

4. Бэйли (США) - 29,5 (0)

5. Моравец (Чехия) - +30,7 (1)

6. Анев (Болгария) - +33,5 (0)…

10. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 45,1 (1)…

21. ШИПУЛИН (Россия) - 1.14,7 (3)…

49. БАБИКОВ (Россия) - 1.49,0 (3)…

69. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.33,4 (3)

Трансляция гонки