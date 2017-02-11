Долль выиграл спринт. Гараничев – десятый

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Хохфильцене. Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Бе, уступив победителю 0,7 секунды. Замкнул тройку француз Мартен Фуркад, допустивший два промаха. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев – 10-й. Антон Шипулин допустил три промаха и показал 21-й результат.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Спринт 10 км
1. Долль (Германия) - 23.27,4 (0 шт. кругов)
2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 0,7 (0)
3. М. Фуркад (Франция) - 23,1 (2)
4. Бэйли (США) - 29,5 (0)
5. Моравец (Чехия) - +30,7 (1)
6. Анев (Болгария) - +33,5 (0)…
10. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 45,1 (1)…
21. ШИПУЛИН (Россия) - 1.14,7 (3)…
49. БАБИКОВ (Россия) - 1.49,0 (3)…
69. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.33,4 (3)
Бэн Джойс
кузя23-------------------Я сказал - по статусу сразу за топами, а не топ. Есть разница? Пьяный штоле? ))
21:16 11 февраля
aastone
состав на эстафету - вангую - цветков в своём темпе, гараничев с приседаниями или кругом, малышко принял третьим отдал восьмым, и антошка кузьмин - всё равно 20 секунд проигрываем, лучше продышаться!!
21:04 11 февраля
aastone
чо... цветкова в эстафету!!!1
21:01 11 февраля
кузя23
Бэн Джойс_Вот только два ответа: топ и случайный победитель?
20:34 11 февраля
кузя23
Бэн Джойс__И вообще,давай прекратим этот ненужный спор. Ты мне чётко ответь, Долль он случайный победитель или топ биатлонист которому до этой победы банально не везло?
20:32 11 февраля
кузя23
Бэн Джойс кузя23-------------------Во первых я не говорил, что он топ, во вторых бегает он очень прилично, но плохо стреляет, в третьих не сравнивай этапы с главным стартом, к которому все целенаправленно готовятся. Чё ты как лошок какой-то, в самом деле )) 20:21__Вот это же ты писал?)Или вас там целая команда?) Ребят,ну вы уже договоритесь,кто у вас топ,а кто нет)))
20:27 11 февраля
кузя23
Бэн Джойс__Бэн Джойс кузя23--------------А по Юрловой скажу следующее - эти три немца по статусу следуют сразу за топами, спортсмены очень приличного уровня___Бугагулечки)))Даже свои собственные посты не в состоянии отмониторить))
20:25 11 февраля
кузя23
sarkis1957_ У Жюль Верна можно еще много разных ников почерпнуть. Зато радует что человек читающий))
20:22 11 февраля
Бэн Джойс
кузя23-------------------Во первых я не говорил, что он топ, во вторых бегает он очень прилично, но плохо стреляет, в третьих не сравнивай этапы с главным стартом, к которому все целенаправленно готовятся. Чё ты как лошок какой-то, в самом деле ))
20:21 11 февраля
sarkis1957
Любитель Жюля Верна начал игру в четыре руки. Нет только его третьего ника - Bossff. Но все это один человек. Чмока.
20:19 11 февраля
sp2012
Кто бы сомневался,опять в гонках без медалей. Думаю 4 гонки -0 медалей. Индивидуалки -0 медалей. Масс-старт- 0 медалей. Эстафеты- дай бог одну бронзу зацепить,уточнять у кого? Думаю не стоит!!! Биатлон умер окончательно. Даже у мужиков!!!
19:27 11 февраля
кузя23
Бэн Джойс_ Места Долля в спринте в этом сезоне: 4,21,25,44,20 и ЧМ 1. Да уж. Топ биатлонист)
19:24 11 февраля
oseledec
Бэнчик, не надо делать вид, что ты не Чмока. Твои рагульские уши видны из-под любого ника, не старайся понапрасну. Лучше поболей за земляков-днарей, чем переписываться здесь с самим собой
19:13 11 февраля
Бэн Джойс
кузя23--------------А по Юрловой скажу следующее - эти три немца по статусу следуют сразу за топами, спортсмены очень приличного уровня, поэтому их победы на ЧМ никого не шокируют. А вот Юрлова - спортсменка донного уровня, уровня 3-4-го десятка, и ей на том ЧМ просто сказочно фартануло. Короче говоря её победа была бсолютно нелогичная и халявная, сравнивать её победу и победы немцев мягко говоря неуместно. Да чоуштам, просто смешно ))
19:06 11 февраля
IRB
Существенно больше одной победы в среднем за сезон имеют Фуркад и малый Бе. Еще двое - Бьерн и Эмиль - титаны, но в прошлом. Остальные, если считать только победы - все одноразовые палки, включая Тоху и Шемпа
18:58 11 февраля
Бэн Джойс
кузя23-----------------------Не совсем понятно, почему ты всё это говоришь мне. Если "По Чмоке так это вообще днины..", то к нему и обращайся за разъяснениями ))
18:55 11 февраля
Бэн Джойс
кузя23 Бэн Джойс__А когда Долль, Лессер или Пайффер успели выиграть БХГ? По Чмоке так это вообще днины,случайные выигрыши на ОИ и ЧМ. Ибо всё решает главное соревнование каждого сезона,БХГ. Не припомню там перечисленных выше. Получается палка (Долль) раз в год выстрелила. Как и Юрлова пару лет назад. Я не прав?------------------------------Не совсем понятно, почему ты всё это говоришь мне. Если "По Чмоке так это вообще днины..", то к нему и обращайся за разъяснениями ))
18:53 11 февраля
Don Miguel
Цветков не попал не только в "цветки", а даже в догонялки. Как ни странно, у дам таких нет. Место в КН проиграли, но пока не смертельно, с дамами сложнее. Впрочем, чего это я о биатлоне, видимо с бодуна, тут о биатлоне не говорят,а клаводавят о "политике" и льют помои на спортсменов и тренеров. Надо протрезветь!
18:44 11 февраля
кузя23
Бэн Джойс__А когда Долль, Лессер или Пайффер успели выиграть БХГ? По Чмоке так это вообще днины,случайные выигрыши на ОИ и ЧМ. Ибо всё решает главное соревнование каждого сезона,БХГ. Не припомню там перечисленных выше. Получается палка (Долль) раз в год выстрелила. Как и Юрлова пару лет назад. Я не прав?
18:40 11 февраля
NF
кузя23 -------- Это все не о нас...
18:36 11 февраля
кузя23
Айртон__Чего молчишь? Ты Терезу,как истинный джентльмен поздравляющий её после каждых подиумов, хоть поддержал,утешил?
18:33 11 февраля
Бэн Джойс
Айртон Бэн Джойс Там вчера Кузьмина сказала, что уже много лет идёт напряжённая борьба между Мартеном и Антошкой.)) Бгг.))--------------------------Да вообще в российской прессе всё так подают, будто поссорились два титана биатлона - Фуркад и Шипулин. А по факту первый многократный чемпион всего и вся, а второй ничего не выигравший ноунейм. Их даже сравнивать смешно )) Вон у немцев Пайффер, Лессер и Долль имеют личное золото ЧМ, а Антошка-днарь только языком зарубаться и умеет )))
18:32 11 февраля
кузя23
NF Жажду услышать трёп Касперовича, Гросса, Норицына и Ко по поводу итогов ЧМ. Кто или что опять виноваты? Ладно уже смирился, что физподготовка никакая, но какого у них стрельба так у бога. Научить не могут? Зачем тогда вообще они выступают, если нет ни хода, ни стрельбы? Ради галочки и показухи?... 18:17__Так стрельба напрямую зависит от физподготовки, если конечно хочешь занимать высокие места. Можно бежать не быстро и стрелять хорошо (руки не дрожат,пульс в норме) или упахиваться на лыжне и приходить на стрельбище вымотанным.
18:31 11 февраля
veterok1969
что ж так логинова н е поставили)
18:29 11 февраля
Краштест
Во Чмоков понабежало.Почуяли вкус крови.
18:29 11 февраля
amylix
Гордость мужская и деньги....Деньги получат,какая нахрен гордость...Подавайте патроны хранцузику...
18:26 11 февраля
Айртон
Бэн Джойс Там вчера Кузьмина сказала, что уже много лет идёт напряжённая борьба между Мартеном и Антошкой.)) Бгг.))
18:24 11 февраля
Новоуепинни
Да, у Цветкова символичная позиция, гы. Сборная 69
18:24 11 февраля
samsam
У бедняжек главная радость, что Фуркад не выиграл. Ну разве, что этим утешаться.
18:23 11 февраля
Айртон
После завтрашних пасьютов ждём знакомое "я этих лузеров больше никогда смотреть не буду".))
18:21 11 февраля