Дочь Домрачевой будет носить фамилию Бьорндален

Лариса Домарчева, мать белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, сообщила, что ее внучка Ксения будет носить фамилиью своего отца - Оле Эйнара Бьорндалена. Девочка родилась 1 октября в Минске, а уже в ноябре звездная пара отправилась в Норвегию для подготовки к новому биатлонному сезону.

- Фамилия у нее – отца: Ксения Бьорндален, - приводит Sputnik слова Ларисы Домрачевой. - Дети уехали с внучкой в Норвегию. Там и будут проходить тренировки. А Ксюша, конечно, без присмотра не останется.