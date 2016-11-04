Дочь Домрачевой будет носить фамилию Бьорндален

Лариса Домарчева, мать белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, сообщила, что ее внучка Ксения будет носить фамилиью своего отца - Оле Эйнара Бьорндалена. Девочка родилась 1 октября в Минске, а уже в ноябре звездная пара отправилась в Норвегию для подготовки к новому биатлонному сезону.
- Фамилия у нее – отца: Ксения Бьорндален, - приводит Sputnik слова Ларисы Домрачевой. - Дети уехали с внучкой в Норвегию. Там и будут проходить тренировки. А Ксюша, конечно, без присмотра не останется.
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http://sputnik.by/sport/20161104/1025941835/mat-domrachevoj-vnuchka-nosit-familiyu-otca-borndalen.html