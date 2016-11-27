Дмитрий Ярошенко: "Женской команде нужно работать с прицелом на Олимпиаду-2018"

Бывший чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил, что женской сборной России необходимо ставить перед собой максимальные цели на новый сезон. В воскресенье в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира. В первый день соревнований состоятся смешанная эстафета и супермикст.

- Девочки будут много работать в этом сезоне, - приводит Sportbox слова Ярошенко. - Я думаю, что женской команде надо стремиться к максимальным результатам, и работать с прицелом на Олимпийские игры в Корее. Время есть, и нужно сосредоточиться на этом. Не думаю, что кто-то будет выходить на трассу просто для того, чтобы вернуть квоту – не ставят спортсмены перед собой такие задачи. Всегда нужно стремиться к более высоким целям. Небольшие государства из года в год выступают с маленькой квотой, и никого это не беспокоит. Нужно стремиться показать максимум в данный момент, а не только рассуждать о квотах.

Вероятно, сейчас я рассуждаю как болельщик, который раньше занимался спортом, но мне меньше всего хочется услышать комментарии, в которых спортсмены признаются в собственном бессилии. Если что-то не получается, нужно находить другие, альтернативные варианты подготовки. За последнее время я слышал различные мнения: кто-то, например, считает, что талантливые спортсмены у нас еще не родились. Я считаю, что у нас огромное количество спортсменов, нужно искать правильный подход для их подготовки, а не причины, оправдывающие их бессилие. Думаю, что женской команде нужно быть больше похожими на мужчин в плане психологической устойчивости, тогда соперницы тоже это почувствуют, и девчонки смогут проявить себя. Хотя, зная нашу женскую команду, я ни сколько не сомневаюсь, что у них нет недостатка в спортивном мужестве.