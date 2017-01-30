Дмитрий Ярошенко: "Я бы гимн на чемпионате Европы дослушал"

Экс-чемпион мира Дмитрий Ярошенко рассказал о своей реакции на историю с российским гимном во время цветочной церемонии на чемпионате Европы в Польше. Сегодня в интернете появилась запись, на которой видно, как российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время исполнения гимна РФ.

– В моей карьере подобных ситуаций не было, но если бы такое произошло, я бы остался на пьедестале и дослушал гимн до конца, – сказал Ярошенко. – Для чего было покидать пьедестал? Со стороны организаторов допущена незначительная ошибка. Что в этом такого? Ошиблись люди, дослушай гимн и иди. Пусть наслаждаются этими моментами. Может, их никогда в жизни больше не будет. (Любовь КОНЯЕВА)