16:27 | БИАТЛОН

Дмитрий Ярошенко: "Возможно, Слепцова еще соберется с силами"

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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил успех Дарьи Домрачевой, ставшей второй в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.

– От женской гонки преследования осталось приятное впечатление, – сказал Ярошенко. – Рад, что Домрачева восстановилась: подняться с двадцать четвертого места на второе – серьезный рывок. Очень порадовала Старых. Я думал, что француженки ее обыграют, а тут, напротив, она обошла Мякяряйнен. Это придаст Ирине дополнительной уверенности. Выступление очень хорошее. Девушки пробежали в свою силу. Теперь жду медаль от Старых и Акимовой. Возможно, соберется с силами Слепцова. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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