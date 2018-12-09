Дмитрий Ярошенко: "В ближайших женских гонках Кубка мира можно ожидать, что Россия будет в призах"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал "СЭ" результаты женской гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянка Ирина Старых стала 8-й. Евгения Павлова финишировала 10-й, Маргарита Васильева​ 15-й, Екатерина Юрлова – Перхт 17-й, а Валерия Васнецова заняла 31-е место.



– Как расцениваете результаты гонки преследования для наших женщин? – вопрос Ярошенко.

– Считаю, что наши девушки показали достойные результаты. Отличными они станут, когда девчонки поднимутся на пьедестал почета. Не совсем понял, что произошло с Васнецовой, у которой получилось три минуты проигрыша. А в целом – молодцы, показали отличную стрельбу.

– После гонки Павлова заявила, что в концовке устала. Она уходила с четвертого стрельбища раньше Старых, но Ирина ее обогнала. Не смущает такая степень готовности?

– Если отталкиваться от спринта, то это вполне закономерно. Старых и должна была обогнать Павлову. Мы понимаем, что сейчас наши девчонки бегут в свою силу и по скорости не могут пока конкурировать с лидерами. Здесь важно, чтобы россиянки почувствовали уверенность благодаря хорошей стрельбе. Такие неплохие турнирные места, как сегодня, как раз тоже ее предают. Думаю, что девушки почувствуют эмоциональную легкость. Это очень важно для них. Наши будут верить, что могут бороться за высокие места. Отмечу, что Старых уже сейчас может конкурировать с первыми номерами. При хорошей стрельбе она имеет достаточный запас хода, чтобы попадать на пьедестал.

– Значит, в каких-то ближайших гонках мы можем ожидать попадание на подиум?

– Да. С большой долей вероятности это произойдет в контактных стартах, в которых можно проявить себя как отличный стрелок. Ну и эстафета внушает оптимизм. В общем, картина вырисовывается позитивная.(Елена Григорьевская)