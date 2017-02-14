Дмитрий Ярошенко: "Пусть чехи говорят что хотят. Губерниев вправе выражать свое мнение"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал инцидент, произошедший между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем. В понедельник тренер чешской команды и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.
– Спортсмены высокого уровня могут абстрагироваться от всех конфликтных ситуаций, которые не связаны с ними. Данный инцидент не имеет отношения ни к Акимовой, ни к Шипулину, ни к кому-то еще. Если на спортсмене все эти ситуации как-то негативно сказываются, то ему не место на соревнованиях такого уровня. Все понимают, что Дмитрий Губерниев в первую очередь шоумен.
Одно дело если так высказывается олимпийский чемпион, но здесь совершенно другое – человек имеет свои симпатии, антипатии и вправе выражать свое мнение. Среди болельщиков Дмитрий пользуется авторитетом. Есть хорошая пословица: собака лает, а караван идет. Пусть говорят что хотят. Нужно просто делать свою работу. Должна быть четко сформулированная концепция, вектор, направленный на достижение конкретных целей. Не нужно ничего изобретать и распыляться. (Любовь КОНЯЕВА)
Czechplayer
Опа, голос из канализации (Ярошенко). Только мнения заслуженного допингиста не хватало. Кстати, в одном он прав: "собака лает а караван идет". Губерниев лает, а чехи продолжают выигрывать.
13:30
Ejik-1979
Губерниев публичный человек, обозвал публично в прямом эфире Фуркада свиньёй, это его личное мнение, а моё личное мнение это то что Губерниев баран
13:06