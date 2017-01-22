Дмитрий Ярошенко: "Почему бы не перепроверить другие страны, которые хорошо выступают?"

Бывший биатлонист, чемпион мира 2007 и 2008 годов Дмитрий Ярошенко выразил мнение, что бойкоты соревнований ни к чему хорошему не приводят. Также он отметил, что в случае принятия решения о перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр в Сочи это нужно делать в отношении всех биатлонистов, а не только россиян.
– Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по 29 российским спортсменам, 22 из которых оправданы. Получается, что IBU не повелся на угрозы некоторых стран бойкотировать соревнования. Что об этом думаете?
– Пусть бойкотируют. Я понимаю, когда это делают лидеры биатлона. А ведь подобное заявляют страны, в которых наш вид спорта находится в "полузачаточном" состоянии, которые целиком зависят от Международной федерации биатлона и развиваются за счет тех субсидий, которые на них выделяются, – сказал Ярошенко. Пусть бойкотируют, только это ни к чему хорошему не приводит. Всякие бойкоты и конфликты отрицательно сказываются на виде спорта, на его имидже, и все это прекрасно понимают. Поэтому молодцы руководители IBU, которые осознают, что незачем уменьшать внимание к этому виду спорта как со стороны простых болельщиков, так и со стороны спонсоров, которые готовы вкладывать деньги в его развитие. Поэтому радует, что люди адекватные. К тому же доклад должен подкрепляться фактами, потому что просто обвинять кого-то, ничем это не подкрепляя, несерьезно в современном мире, когда все юридически подкованные. Будем ждать, что произойдет с остальными семью нашими спортсменами.
– Можно ли считать, что для нас все закончилось хорошо, или 9 февраля на исполкоме IBU могут быть приняты какие-то санкции в отношении наших спортсменов?
– Здесь очень сложно предугадать поведение, потому что зачастую тебе улыбаются, а потом происходят какие-то вещи совсем недружелюбного характера. Поэтому я не удивлюсь, если наступят какие-то санкции. Для меня это не будет сюрпризом. Но в данном случае должны быть предоставлены веские доказательства того, что имеют место нарушения антидопинговых правил.
– Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Что об этом думаете?
– Если уж перепроверять, то тогда всех спортсменов. А проверяют почему-то только Россию. Это однобокое отношение. Почему бы не перепроверить и другие страны, которые замечательно выступают? А что касается справедливости и законности этого, по антидопинговым правилам у нас пробы хранят восемь лет и постоянно меняют технологии обнаружения допинга. Это вполне закономерно и логично. Вопрос в том, почему это касается только наших спортсменов. Здесь есть предвзятость. А то, что перепроверяют пробы, – вполне закономерно. Они имеют на это право. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Григорич
Однозначно всех проверять!!!!!!!!!!!
01:34
vfhn12353
Вася Палыч, "Если уж перепроверять, то тогда всех спортсменов. А проверяют почему-то только Россию. Это однобокое отношение. Почему бы не перепроверить и другие страны, которые замечательно выступают? А что касается справедливости и законности этого, по антидопинговым правилам у нас пробы хранят восемь лет и постоянно меняют технологии обнаружения допинга. Это вполне закономерно и логично. Вопрос в том, почему это касается только наших спортсменов. Здесь есть предвзятость. А то, что перепроверяют пробы, – вполне закономерно. Они имеют на это право. " что тут не справедливого?
00:33
Вася Палыч
CanagliaVova, "У воров спрашивают, сажать ли других воров" >>> Он свое отсидел и уже на воле. Более того имеет опыт и применения допинга и сокрытия и отсидки. Профи, так сказать. Так у кого же еще спрашивать, как не у профи? Нормальная практика.
20:22 22 января
sarkis1957
Вот Шлезингра и его сотоварища Моравца проверять УЖЕ не надо! Они уже на СВОИХ местах: один - 24, другой - 25.
18:27 22 января
кузя23
CanagliaVova У воров спрашивают, сажать ли других воров 15:49__Ну преступнику Родченкову многие же верят. Оправдывая его тем,что он сам типа сдался,для пользы дела. Хотя это не отменяет того,что он преступник.
16:38 22 января
кубань чемпион
Проверят, обязательно проверят. До Пьянчонга точно. Трам-па-ра-та-там.
15:53 22 января
CanagliaVova
У воров спрашивают, сажать ли других воров
15:49 22 января
maxcds
Дима, а не положено ловить других. Не спорт, а политика.
15:40 22 января
Джин Игнатов
Вспомнил , как сам жрал и попался ! И как выкинули и больше по сути уже не смог вернуться в биатлон !!! Также и Ахатова, Юрьева . Старых ....!
15:22 22 января