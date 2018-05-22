Дмитрий Ярошенко - о "динозаврах" в штабе сборной: "Болтовня вокруг новых методик мне непонятна"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко рассказал "СЭ", что не видит проблемы в том, что главными специалистами мужской и женской команд станут возрастные Валерий Польховский (64 года) и Анатолий Хованцев (68 лет). Он добавил, что не понимает ажиотажа вокруг новых методик тренеровок.

– Если человек имеет большой опыт и в процессе практики совершенствуется за счет новых методик, откуда мы знаем, что они не читают специализированную литературу? – начал Ярошенко. – Понимаете, не у всех молодых есть новые методики. Откуда они возьмутся у молодых тренеров? Может, обучался кто в международном олимпийском университете в Сочи – я таких не знаю. Или краткосрочные курсы, о которых мы не знаем... Получается, что у молодых ребят, которые учились по тем же книгам, что Хованцев и Польховский, есть новые методики, а у наших тренеров – нет? Я читаю комментарии, что у нас в биатлоне опять совок, совдепия, динозавры...

Но послушайте, есть же пример – Владимир Владимирович Брагин. Тренер Ханты-Мансийской команды, до этого работал с основной и молодежной сборными – я у него занимался. Сам видел, как Брагин постоянно что-то изучал. Человеку не сорок лет, но при этом у него всегда был свежий взгляд и новые идеи. Понятно, что новые методики нужно апробировать.

А эта болтовня вокруг новых методик мне непонятна. Есть фундаментальные вещи, в которые нужно понемногу вкраплять какие-то усовершенствования. И я думаю, что у Хованцева и Польховского есть возможность контактировать с зарубежными специалистами. Всегда есть какие-то интересные вещи, которые можно подсмотреть у коллег. Но все методики складываются из колоссального опыта. Мне "нравится", когда человек никого не воспитал, а потом становится тренером сборной. Откуда фундаментальные знания у таких людей? Поэтому, главное – свой опыт тренировок, а это – советская школа.

Старшие тренеры мужской и женской команд будут утверждены до конца текущей недели. (Игорь НОВИКОВ)

Старшие тренеры сборной России будут утверждены до конца недели //

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