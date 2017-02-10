Дмитрий Ярошенко: "Хорошо, когда появляются такие спортсмены, как Услугина"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко остался доволен выступлением Ирины Услугиной в спринте на дебютном для нее чемпионате мира. На ЧМ-2017 в Хохфильцене она заняла 15-е место, став лучшей среди россиянок. Изначально спортсменка была в запасе, но в последний момент заменила Екатерину Глазырину, временно отстраненную от соревнований.

- Надо сказать, что для дебюта результат Услугиной – очень здорово. Попасть в 15 – здорово для нее, отлично, - цитирует "Р-Спорт" Ярошенко. - По факту, конечно, хочется медалей. Хорошо, когда появляются такие спортсмены, как Услугина – новые. Она и с ходом справилась, и со стрельбой. Думаю, что она показала свой результат, а если бы целенаправленно готовилась, мог быть совсем другой результат. Таких девчонок хочется видеть – новые лица.

Если бы мы показывали какие-то выдающиеся результаты, а потом вдруг такой провал… Я думаю, что трасса сложная и побеждали те спортсмены, которые реально функционально очень сильно готовы. Вы посмотрите, какая большая разница в функциональной подготовке двух призеров – у Коукаловой и Дальмайер - относительно других спортсменов. По большому счету при удачном стечении обстоятельств можно было бороться за медали.