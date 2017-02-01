17:25 1 февраля | БИАТЛОН

Дмитрий Васильев: "Состав сборной на чемпионат мира не удивил"

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что в составе сборной России на чемпионат мира в Хохфильцене нет неожиданностей. Ранее СБР объявил, что с командой на тунир отправятся Александр Логинов и Ирина Старых, которые в этом сезоне выступали только на этапах Кубка IBU. Чемпионат мира пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.

- Состав не удивил, - приводит ТАСС слова Васильева. - У мужчин очень боевой состав, при определенном раскладе, при удачной стрельбе и Шипулин, и Логинов, и Бабиков, и Цветков могут рассчитывать на подиум. Это без всякого преувеличения.

У женщин состав тоже нормальный. Кайшева себя никак не проявила, сейчас известно, что она далека от своих лучших кондиций. Все понятно, все, кто представлен у девушек, себя проявили на каком-то этапе или чемпионате Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3989338

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Catch

Никак не проявила?! Она на этапе в Оберхоффе была лучшей в нашей сборной в КАЖДОЙ гонке. А потом видимо чудо-методики горе-тренера Норицына сказались. Гробил её и пропихивал своих. А вот что показала Виролайнен, как раз большой вопрос!!!

01:36

Григорич

Она уже в прошлом году пробовала, а в этом сезоне ее сразу минуя участия в КМ взяли на ЧМ (мама постаралась ?).

00:59

IzhPlaneta Sport

По ходу, Виралайнен, в отличие от Кайшевой, на самом пике формы!!! К тому же молода, перспективна!!! Надо обязательно попробовать, но хоть ещё один разок, последний-препоследний!)))

23:29 1 февраля

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