Дмитрий Васильев: "Состав сборной на чемпионат мира не удивил"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что в составе сборной России на чемпионат мира в Хохфильцене нет неожиданностей. Ранее СБР объявил, что с командой на тунир отправятся Александр Логинов и Ирина Старых, которые в этом сезоне выступали только на этапах Кубка IBU. Чемпионат мира пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.

- Состав не удивил, - приводит ТАСС слова Васильева. - У мужчин очень боевой состав, при определенном раскладе, при удачной стрельбе и Шипулин, и Логинов, и Бабиков, и Цветков могут рассчитывать на подиум. Это без всякого преувеличения.

У женщин состав тоже нормальный. Кайшева себя никак не проявила, сейчас известно, что она далека от своих лучших кондиций. Все понятно, все, кто представлен у девушек, себя проявили на каком-то этапе или чемпионате Европы.