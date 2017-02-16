Дмитрий Васильев: "Шипулину мешает один промах, а на чемпионате мира неточно нельзя стрелять"

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что Антон Шипулин на чемпионате мира-2017 не может совместить хороший ход и точную стрельбу. По его словам, на соревнованиях такого уровня нельзя промахиваться, чтобы завоевывать награды. Сегодня российский биатлонист занял седьмое место в индивидуальной гонке, допустив два промаха на огневом рубеже.

- Тут трудно что-то говорить, - приводит "Р-Спорт" слова Васильева. - Откровенно говоря, Шипулину на этом чемпионате мира мешает один промах, он не позволяет взойти Антону на подиум, а в индивидуальной гонке и вовсе помешал стать чемпионом мира. Но это спорт и биатлон… Здесь не только от хода и лыж все зависит, но и от совмещения хода и стрельбы. Пока ему не удается совместить эти параметры и завоевать свою заветную золотую медаль. По другим ребятам в принципе то же самое.

На чемпионате мира нельзя стрелять неточно. На 20 км можно сделать только один промах, при этом лучше этого вообще не делать. Собственно, что и продемонстрировали Лоуэлл Бэйли и Ондржей Моравец. Нужно стрелять, ходом-то готовы неплохо, наравне с лидерами бегут, но… В любом случае, сохраняются надежды на эстафету.