Дмитрий Васильев: "Сейчас нет времени искать молодого тренера. А Польховский и Хованцев - надежные"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сказал "СЭ", что не видит проблемы в том, что главным тренерам мужской и женской команд по биатлону могут стать возрастные Валерий Польховский (64 года) и Анатолий Хованцев (68 лет).

- Давайте абстрагируемся от предпочтений - молодой или опытный, - считает Васильев. - Сейчас нет времени искать молодого талантливого тренера. А Польховский и Хованцев - опытные и надежные специалисты. А по поводу устаревших методик: все самое новое - это хорошо забытое старое. Это два коня, которые борозды не испортят.

Я за то, чтобы такие надежные люди работали в нашем биатлоне. Они люди системные, они методично будут выполнять свой план подготовки, а не шарахаться из одной стороны в другую, как у нас раньше было. А молодых и прогрессивных нужно брать к себе в команду, чтобы они перенимали опыт. (Игорь НОВИКОВ)