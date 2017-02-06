Дмитрий Васильев: "Россияне могут завоевать больше одного золота на чемпионате мира"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что Россия сможет завоевать более одной золотой медали на чемпионате мира в Хохфильцене. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля. На ЧМ-2016 Россия показала худший результат в истории и не завоевала ни одной медали.

- В мужской сборной есть, из кого выбирать, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Плюс ребята поувереннее себя чувствуют. Также на чемпионате мира все начинается с нуля. Я надеюсь, что кто-то из ребят проявит себя на чемпионате мира. Нет у нас какого-то медального плана, но мы можем завоевать золотую медаль и даже при удачном стечении обстоятельств не одну. Другое дело – нужно выполнить то, чему учили. Плюс не надо обращать внимания ни на кого и ни на что.