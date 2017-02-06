Дмитрий Васильев: "Россияне могут завоевать больше одного золота на чемпионате мира"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что Россия сможет завоевать более одной золотой медали на чемпионате мира в Хохфильцене. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля. На ЧМ-2016 Россия показала худший результат в истории и не завоевала ни одной медали.
- В мужской сборной есть, из кого выбирать, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Плюс ребята поувереннее себя чувствуют. Также на чемпионате мира все начинается с нуля. Я надеюсь, что кто-то из ребят проявит себя на чемпионате мира. Нет у нас какого-то медального плана, но мы можем завоевать золотую медаль и даже при удачном стечении обстоятельств не одну. Другое дело – нужно выполнить то, чему учили. Плюс не надо обращать внимания ни на кого и ни на что.
Don Miguel
Губа "гарантировал" одно золото, этот "гарантирует" аж два. А галошу кто есть будет? Ну, надо же как-то отвечать за базар....
19:42 6 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Могут "завоевать"........... А МОГУТ и ""НЕзавоевать...."" А МОГУТ после 08.02.17 и ДОМОЙ поехать....
15:03 6 февраля
PallMall
Еще есть шанс в смешанной эстафете за медали зацепиться. Личные женские гонки - не выше 10 места. Эстафета - 4-6 места. У мужчин как повезет, и какая будет форма у Логинова. Могут золото выиграть, а могут провалиться, тут не угадаешь.
14:36 6 февраля
rusfed 2.0
Солидарен с Васильевым - будет минимум одна золотая медаль
14:10 6 февраля
gan75
Мужская эстафета если повезёт. Любая личная гонка - только если ооо-очень сильно повезёт...
12:44 6 февраля
ivaradm
Эстафеты - наше все, ну или немного "все" :) В персональных гонках не светит ничего, никаким боком :)
12:39 6 февраля
Slim Taller
О чём он говорит.какое золото?! Это же не чемпионат Европы.здесь совсем другой биатлон.В призы можно попасть лишь в мужской эстафете при определённой доле везения.
12:22 6 февраля
EdVVard
У женщин на это никто не способен. У мужчин везде Фуркад.
12:06 6 февраля