Дмитрий Васильев: "Пусть для начала чехи перестанут пользоваться терапевтическими справками"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не стоит обращать внимание на высказывания представителей чешской сборной в адрес нашей страны и комментатора Дмитрия Губерниева. В понедельник тренер чешской команды Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.
– На наших спортсменах этот скандал никак не отразится. Со стороны чешской федерации градус напряжения достиг максимума. Сначала они предпринимали негативные действия в адрес россиян, некорректно высказывались, а теперь жалуются. Нужно было раньше думать. Их мифическая борьба за справедливость вызывает улыбку. Пусть для начала чехи посмотрят на себя и перестанут пользоваться терапевтическими справками.
Дмитрий Губерниев не сделал ничего противозаконного. В нашей стране все могут высказывать свои мысли, болеть за кого угодно и это не возбраняется. Если у них все иначе, то могу им только посочувствовать.
Наши спортсмены с сожалением смотрят на злопыхателей. Против скандалов нам не нужно ничего предпринимать. На внутреннем уровне в России ведется яростная борьба с допингом, а на все остальное не стоит обращать внимание. (Любовь КОНЯЕВА)
Влад2017
b@silio Чего мешает, что ТИ разрешения прозрачны и многие нашит спортсмены им пользуются, только проблема в том, что там такие маленькие дозы, что они не влияют ни на что, а тут на независимость наших мошенников покусились и они не могут колоть что угодно и в в любых количествах.
13:29
Czechplayer
Ай как красиво сказал!) Прямо в точку, народ оболванил такой простой провокацией) Молодец, Дима! Небось сам все справки видел. Наверное под эритропоэтином находился в этот момент, ибо справок никаких нет) Уже который выстрел мимо в исполнении очередного провокатора.
13:28
Влад2017
Яростную борьбу с допингом, где посадки людей? Вот таких провокаторов, как ты убрать из медийного поля и перестать все перекладывать на политику и все сразу наладиться. Нужно не тупой конфронтацией заниматься и примешивая в простой вопрос политику играя на шариковых, а делами начаться заниматься. Вся это шумиха о политики, чтобы народ от реальных проблем житейских отодвинуть. Орать про заговоры и политику всегда будет плохой танцор.
13:26
capitan76
Вот чЁ с этих чехов брать, если даже фраза "идеальная форма" на их языке звучит, как "доконала твар"))))
13:21
b@silio
Зачем идти против течения. Что мешает нашим спортсменам использовать эти же ТИ.
13:06
Promesov
Ай как сказал! Браво, Брависимо!!! Передайте наши сочувствия и слова поддержки народу Чехии. Держитесь там и боритесь с несправедливостью и теранией, мы вас морально поддерживаем.
13:05
bazhov
Молодчик Васильев! Сказал, то, что думают многие. Что ж так "великий чистый чемпион" фуркад, его чешские друзья и подруги и иже с ними ногами и руками упираются, чтоб не открывать список спортсменов с терапевтическими исключениями? боятся,выяснится, что с допингом борются те, кто его сам употребляет, но на "законных" основаниях?
12:59
AirTV
To: psv57. И то и другое. Вообще то Васильев очень красиво сказал.
12:47
Григорич
Справки отменить и перевести всех в соревнования инвалидов.
12:37
psv57
Прошу уточнить. У Коукаловой синдром дефицита внимания? Или гиперактивность?
12:24