Дмитрий Васильев: "Пусть для начала чехи перестанут пользоваться терапевтическими справками"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не стоит обращать внимание на высказывания представителей чешской сборной в адрес нашей страны и комментатора Дмитрия Губерниева. В понедельник тренер чешской команды Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

– На наших спортсменах этот скандал никак не отразится. Со стороны чешской федерации градус напряжения достиг максимума. Сначала они предпринимали негативные действия в адрес россиян, некорректно высказывались, а теперь жалуются. Нужно было раньше думать. Их мифическая борьба за справедливость вызывает улыбку. Пусть для начала чехи посмотрят на себя и перестанут пользоваться терапевтическими справками.

Дмитрий Губерниев не сделал ничего противозаконного. В нашей стране все могут высказывать свои мысли, болеть за кого угодно и это не возбраняется. Если у них все иначе, то могу им только посочувствовать.

Наши спортсмены с сожалением смотрят на злопыхателей. Против скандалов нам не нужно ничего предпринимать. На внутреннем уровне в России ведется яростная борьба с допингом, а на все остальное не стоит обращать внимание. (Любовь КОНЯЕВА)