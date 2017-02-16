Дмитрий Васильев: "Планируется, что Юрлова выступит на Кубке IBU в Контиолахти"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Екатерина Юрлова готовится к выступление на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Спортсменка пропустила первую половину сезона в связи с рождением ребенка, однако намеревалась вернуться на старт уже в этом сезоне.

– Есть ли уже четкий план, когда мы увидим Екатерину Юрлову на соревнованиях в этом году?

– Насколько я знаю, Катя готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти в начале марта. Ну и дальше посмотрим, как она будет выглядеть. Может, еще куда-нибудь ее возьмут. Сейчас она работает, она готова неплохо, как говорят, уже набрала форму. Катя должна закончить сезон на мажорной ноте с тем, чтобы активно войти в олимпийский сезон. И тогда у нее есть очень хорошие шансы попасть на Игры-2018.

– Это уже решенный вопрос, что она стартует?

– Да, она готовится именно к Контиолахти. Конечно, что-то может поменяться. Она должна была бежать на этапе в словацком Осрблье, но что-то не получилось, и теперь готовится к старту в Финляндии. (Елена СОБОЛЬ)