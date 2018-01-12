Дмитрий Васильев: "Обольщаться из-за бронзы России в эстафете не стоит"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что его насторожил значительный проигрыш сборной России от Франции и Норвегии в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Васильев также добавил, что обольщаться из-за бронзы не стоит.

- С одной стороны, все рады, что наши ребята наконец-то взошли на подиум, потому что все истосковались по медалям, - цитирует "Р-Спорт" Васильев. - Но если с холодной головой проводить анализ, результат все равно настораживает. Наименьшее количество дополнительных патронов - четыре - наша команда использовала, и при этом такой значительный проигрыш… Нам повезло, что итальянцы на последнем рубеже закрутились на один штрафной круг, и что немцы лишние дополнительные патроны использовали.

На самом деле все очень на тоненького, что называется. Поэтому сильно обольщаться не надо. Надо просто думать над тем, что надо сделать, чтобы функциональная подготовка спортсменов была на более высоком уровне. На мой взгляд, сейчас она недостаточно хорошая. Когда Бабиков на последнем круге проигрывает по 35 секунд, это даже не плохо, а очень плохо. С такими результатами на что-то серьезное рассчитывать не приходится.

Тренеры нам говорят, что у них все запланировано прямо под Олимпиаду. Но когда до нее остается меньше месяца, немного волнительно становится - они собираются войти в форму буквально накануне Игр. Еще будет этап в Антерсельве, посмотрим, как там выступят. Но форму уже пора набирать, пока ее не очень-то видно.