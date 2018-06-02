Дмитрий Васильев – о составе сборной России: "Томшина вообще нет нигде, Малиновский в резерве – я в недоумении!"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев был удивлен некоторыми позициями в составах первой и резервной мужской и женской сборных России для подготовки к сезону-2018/19.

- Сложно сказать, чего с этим составом можно добиться, - начал Васильев. – Есть совершенно очевидные кандидатуры, а есть вопросы по некоторым спортсменам, которые не попали никуда. Это удивительно! Хочу услышать объяснения и президента СБР, и главного тренера сборной...

Томшина вообще нет нигде, хотя говорили, что он должен быть в основе. Малиновский оказался последним в резервном составе. Я не понимаю этого. Еще один момент – Сучилов. На каком основании он оказался в основном составе, если даже в резерв не очень попадает? Это все очень странно.

Ведь заранее составы обсуждались, было предварительное понимание, кого и по каким принципам будут брать. Но сейчас я в недоумении. Конечно, может быть, еще что-то поменяется, будут внесены корректировки, но на сегодняшний день у меня масса вопросов. (Игорь НОВИКОВ)

С полным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь.

Шипулин и хакеры. "Странный" состав сборной России