Дмитрий Васильев: "Не надо раньше времени говорить о недосягаемости Фуркада"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что нельзя преждевременно говорить о недосягаемости Мартена Фуркада для других биатлонистов. После сегодняшней победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место француз в общем зачете опережает Антона Шипулина на 127 очков.

- Не надо раньше времени какие-то ярлыки развешивать и говорить о недосягаемости Фуркада, - приводит ТАСС слова Васильева. - Любая гонка может преподнести сюрприз, потому что, прежде всего, в биатлоне стрельба настолько непредсказуемый фактор, который может все перевернуть с ног на голову. Пока рано о чем-либо говорить, еще даже половины сезона не прошло, может случиться все, что угодно. Очень здорово, что Антон приобрел определенную стабильность и уверенность.

С точки зрения того, что Фуркад все время первый, это возлагает на него дополнительную ответственность в психологическом плане, француз все время должен соответствовать этому статусу. И даже второе место для него уже будет не совсем успешным выступлением, а с точки зрения психологии это не дает спортсмену преимущества над своими преследователями. Кроме того, конечно, он может привыкнуть к неизменному первому месту и расслабиться. Здесь много подводных камней, которые могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль, тем более что главный старт и для Фуркада, и для Шипулина - чемпионат мира, все готовятся к нему, а не к этапам Кубка мира.