Дмитрий Васильев: "Надеюсь, что слова Шипулина о завершении карьеры обусловлены эмоциями"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не уверен, что российский биатлонист Антон Шипулин действительно собирается завершать карьеру. Ранее стало известно, что Шипулин может прекратить выступления из-за проблем со здоровьем.

- Надеюсь, что заявления Антона обусловлены эмоциями, потому что концовка сезона была не самой успешной. Он заметно регрессировал в заключительных гонках, при этом всё равно одержал победу в Контиолахти, - цитирует RT Васильева. - Подобные решения ни в коем случае нельзя принимать, руководствуясь чувствами. Не стоит торопиться. Необходимо успокоиться, отдохнуть от спорта, возможно, стоит взять перерыв на целый сезон. Шипулину нужно соскучиться по биатлону.