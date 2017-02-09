Дмитрий Васильев: "На первый этап эстафеты был поставлен неуверенный человек"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал "СЭ" выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали.
– Что скажете про гонку? Медаль в первом старте – уже лучше, чем прошлогодний чемпионат мира.
– Это очень приятно, создали задел. Думаю, что всем ребятам будет намного легче выступать. Эта медаль показывает наш уровень, мы готовы достаточно хорошо. Это придаст дополнительной уверенности спортсменам, которые пока не понимают, насколько готовы относительно всех остальных конкурентов. Даже немцы, имея преимущество около минуты, выиграли всего около десяти секунд. Это говорит о том, что готовы действительно очень здорово. К сожалению, Оля Подчуфарова, несмотря на то что не использовала дополнительных патронов... Так нельзя выступать на первом этапе, считаю. Сразу проигрывать 36 секунд и потом весь этап столько же отставать – это для чемпионата мира недопустимые вещи. Надо все-таки, если чувствуешь себя неуверенно ходом, надо говорить тренерам и сниматься с первого этапа. Не знаю, мне сложно судить, но внешне это выглядит именно так – неуверенный человек поставлен на первый этап. Нам это чуть боком не обошлось, если бы не Виндиш и его два дополнительных патрона, мы могли вообще без медали оказаться. Хотя все рядом, очень близко, плотно, но риск был очень большой. (Елена СОБОЛЬ)
чуфар
Всем было понятно, что не потянет Подчуфарова первый этап. И Гросс говорил, что хотели бежать другим составом, но вмешались, как всегда, чиновники. Всем опять же было понятно, что должна была бежать Старых, но трусливые чиновники не поставили. Посмотрим Подчуфарову в индивидуалке.
02:47
Григорич
Хоть кто то Подчуфариха "похвалил" за ее тихоходность.
01:08
докторр
Воля волей, коли сил невпроворот, а я увлееееекся. Я на 10000 рванул, как на 500 и ... спекся. Подвела меня - ведь я предупреждал - дыхалка..
00:40
Iz_naroda
Где бы найти для нашей сборной вторую биатлонистку? Может кому дать российское гражданство.
00:13
FINIX
А у неё всё нормально. Бежит в своём темпе.У неё три бэтмена в эстафете, можно и не напрягаться.
23:00 9 февраля
Союз Аполлонович
Все по делу! Чуфа - не уровень ЧМ, к сожалению
22:22 9 февраля