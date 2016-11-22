Дмитрий Васильев: "Меня удивило включение Слепцовой в состав сборной"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил удивление по поводу включения Светланы Слепцовой в состав сборной России. По его словам, спортсменка уже не сможет конкурировать с лучшими биатлонистками мира.

– Меня удивило включение Слепцовой в состав команды, – цитируют "Известия" Васильева. – Я никогда не скрывал, что, на мой взгляд, пик ее карьеры уже позади. Ей будет сложно соревноваться с молодыми спортсменками. После 2–3 лет отсутствия серьезной соревновательной практики она вряд ли сможет на равных биться с лучшими биатлонистками мира. Но тот факт, что она смогла попасть в состав сборной, заслуживает уважения. Видимо, у нее есть стимул кому-то что-то доказать. Посмотрим, как сложится для нее этот сезон.