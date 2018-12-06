Дмитрий Васильев: "Малышко немного не повезло, а всем остальным нужно стрелять точнее"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью "СЭ" подвел итоги первой гонки сезона-2018/19 у мужчин. В индивидуальной гонке в словенской Поклюке победу одержал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад. Лучшим из Россиян стал Дмитрий Малышко, который с одним промахом на стрельбе финишировал 12-м.

– Не страшно, что наши спортсмены остались без медалей, – отметил Васильев. – Малышко был в шаге от попадания в десятку. Ему немного не повезло. А всем остальным нужно стрелять точнее. Каждый промах более дорогой становится. Не 24 секунды, а целая минута. Отыграть ее практически невозможно. Надо было в ноль стрелять, тогда можно было на что-то рассчитывать. Уберите у Малышко минуту, и увидите результат. Думаю, он в хорошем состоянии, с ним будет все в порядке. В целом старт у наших ребят средний. Но пока никаких выводов делать не нужно. Бывает, что в декабре кто-то хорошо выступает, а потом их не видно. Нужно подождать, пока разбегутся ребята, последить за динамикой результатов. (Игорь Новиков)

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