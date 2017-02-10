Дмитрий Васильев: "Историей со сборной России Фуркад зарабатывает деньги"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильевподчеркнул, что на финишной прямой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене Мартен Фуркад в борьбе с Антоном Шипулиным действовал не по-спортивному. Также Васильев высказал мнение, что в истории с конфликтом с Александром Логиновым Фуркад зарабатывает деньги.

– Если посмотреть повтор эпизода, то видно, что Фуркад не спускал своего взгляда с Логинова с момента, как Александр появился в кадре, – сказал в эфире "Матч ТВ" Васильев. – Француз хотел испепелить Александра взглядом? Учитывая всю эту историю, мне кажется, что Фуркад давно нацелился на Логинова. Все очевидно, достаточно посмотреть повтор.

Мне кажется, что всей этой историей Фуркад зарабатывает деньги. Его действия нелогичны и не имеют конца. Не исключаю, что Фуркад в скором времени появится на публике и заявит, что его попутал бес, что он хороший парень.

Борьба Фуркада с Шипулиным на финише? По правилам финишной прямой так вести гонку, как это делал Фуркад, можно. С этой точки зрения к нему претензий предъявить нельзя, но со спортивной точки зрения он поступил некрасиво.