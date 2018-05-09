Дмитрий Васильев: "Иностранцы не должны работать в России главными тренерами"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что иностранные специалисты не должны работать главными тренерами в России. Сегодня стало известно, что Рикко Гросс, три года возглавлявший мужскую сборную России, станет главным тренером австрийцев.

- Иностранные специалисты могут успешно работать вторыми тренерами или на каких-то иных должностях, но во главе команды они не слишком эффективны – им требуется слишком много времени, чтобы понять наш российский менталитет и научиться в нем существовать, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Считаю, что никогда не нужно отказываться ни от какого успешного опыта, в том числе и иностранного. И Пихлер, и Гросс внесли в наш биатлон определенный вклад в отношении организации тренировочного процесса, четкости, исполнительности – всего того, что так не хватает российскому спорту на его бытовом уровне.

Но вместе с тем мне совершенно очевидно: Гросс, придя в команду, прошелся по тем же самым граблям, по которым до него ходил Пихлер. Дело ведь не в том, что их методики не подошли нашим спортсменам, а в том, что ни тот, ни другой были не в состоянии понять, как вообще в таких условиях можно чего-то добиваться. То же самое, думаю, будет происходить с любым иностранцем, каким бы великим специалистом он ни был.