Дмитрий Васильев: "Четвертое место сборной России - это не провал"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Россияне заняли четвертое место, победу одержала Франция.

- Четвертое место не провал, это первый этап Кубка мира, он всегда нервозный, спортсмены часто допускают на нем несвойственные им ошибки, - цитирует ТАСС Васильева. - Наша команда шла ровно, разве что Катя Юрлова потерпела неудачу на втором этапе, могли оказаться и на пьедестале. Так что это хорошее четвертое место, на которое не стоит сетовать, наша команда оставила сегодня приятное впечатление своим выступлением