Дмитрий Васильев: "Четвертое место - не провал, сборная России оставила приятное впечатление"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что сборная России достойно выступила в смешанной эстафетной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке. Команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла четвертое место, уступив 1 минуту и 17,3 секунды победителям из сборной Франции.

"Четвертое место не провал, это первый этап Кубка мира, он всегда нервозный, спортсмены часто допускают на нем несвойственные им ошибки. Наша команда шла ровно, разве что Катя Юрлова потерпела неудачу на втором этапе, могли оказаться и на пьедестале. Так что это хорошее четвертое место, на которое не стоит сетовать, наша команда оставила сегодня приятное впечатление своим выступлением", - цитирует Васильева ТАСС.