Дмитрий Васильев: "Бабиков и Цветков настолько невзрачно выглядят, что сложно затаскивать их в состав сборной"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью "СЭ" прокомментировал состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира. В основе мужской команды не оказалось лидера сборной последних лет Антона Шипулина, а также чемпионов мира Антона Бабикова и Максима Цветкова.

- Руководством СБР перед началом было заявлено, что будет соблюден спортивный принцип отбора в сборную, - отметил Васильев. – Но, как мы видим, он и соблюдается. Это справедливо, но другое дело, что отборочные соревнования не всегда бывают объективными.

И на моем веку было много ярких спортсменов, которых называли чемпионами мира по контрольным тренировкам. Они там чудеса творили, побеждали с отрывом. Но стоило выйти на основной старт – их вообще не видно было. Этот факт нельзя не учитывать. Но спортивный принцип должен присутствовать, посмотрим, что дальше будет.

- То есть спортивный принцип оправдывает отсутствие Бабикова, Шипулина, Цветкова, биатлонистов с именем и статусом?

- Я бы не стал переоценивать статус Бабикова и Цветкова. Да, Цветков красиво закончил прошлый сезон. Но каждый новый сезон – это перезагрузка, все начинается с нуля. Цветков выиграл этап Кубка мира – это здорово, но это просто промежуточный старт. Бабиков и Цветков настолько невзрачно выглядят, что сложно затаскивать их в команду. Тогда бы народ вообще не понял. С такой подготовкой и результатами странно было бы видеть их в составе. Тут все справедливо. (Игорь Новиков)

Объявлен состав сборной России на старт сезона. Шипулин - во второй команде