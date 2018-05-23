Дмитрий Свищев: "Союзу биатлонистов России не надо бояться санкций, принимая в свои ряды крымчан"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что федерация биатлона Крыма войдет в Союз биатлонистов России. По его словам, нет причин, по которым СБР не должен ее взять в свой состав.

– Крым является субъектом Российской Федерации. И если федерация биатлона получила аккредитацию от министерства спорта Крыма, вовремя подала заявки на аккредитацию Минспорта РФ, то я не вижу причин, по которым СБР не должен ее взять в свой состав, – отметил Свищев. – В Крыму есть возможности для развития, пусть они и находятся в зачаточном состоянии. Там есть горы, снежный покров – люди там любят и лыжи, и стрельбу, и вообще спорт. Нужно только приветствовать, что крымские спортсмены будут культивировать биатлон в своем регионе. Людям принципиально развивать спорт, а РФ создала условия для этого. Знаю, что в Крыму много видов спорта развивается. Крымская федерация керлинга является членом федерации керлинга России. Понятно, что у них нет льда, но я вижу, как они активно создают условия. Они приглашали сборную России.

Не думаю, что будут какие-то серьезные санкции, – считает Свищев. – СБР является независимой спортивной организацией, как и международная федерация биатлона (IBU). Ни в одном из регламентов не написаны огорчения по таким вопросам. Если они не признают Крым, то это их личное дело. Но признавать или не признавать Крым – это не удел международной федерации биатлона. (Игорь НОВИКОВ)