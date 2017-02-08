Дмитрий Свищев: "IBU должен будет компенсировать финансовые затраты организаторам ЧМ в Тюмени"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) должен компенсировать расходы Тюмени в случае отказа от ЧМ в 2012 году. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) предложил СБР добровольно отказаться от чемпионата мира-2021 в Тюмени.

– Это плачевная информация, – приводит ТАСС слова Свищева. – Вместе с отказом необходимо, чтобы были компенсированы все финансовые затраты организаторам, а также моральный ущерб всем болельщикам биатлона. Чемпионат мира был получен в конкурсе, готовились к нему, построили стадион с расчетом на Кубок мира и чемпионат мира. Это огромные, колоссальные потери, которые несут город и область.