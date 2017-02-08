Дмитрий Свищев: "IBU должен будет компенсировать финансовые затраты организаторам ЧМ в Тюмени"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) должен компенсировать расходы Тюмени в случае отказа от ЧМ в 2012 году. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) предложил СБР добровольно отказаться от чемпионата мира-2021 в Тюмени.
– Это плачевная информация, – приводит ТАСС слова Свищева. – Вместе с отказом необходимо, чтобы были компенсированы все финансовые затраты организаторам, а также моральный ущерб всем болельщикам биатлона. Чемпионат мира был получен в конкурсе, готовились к нему, построили стадион с расчетом на Кубок мира и чемпионат мира. Это огромные, колоссальные потери, которые несут город и область.
Kostromich
Вот поэтому обделавшийся из-за возможного снятия биатлона с ОИ (как же всё-таки обделавшаяся по многим вопросам ВАДА крутит-вертит МОКом) какбычтоневышло-ай-ай-ай-би-ю и просит Тюмень добровольно отказаться от ЧМ - чтобы не оставить возможность русским для требования компенсаций. Если СБР откажется - то и компенсации Тюмени должен будет выплачивать СБР. "Импортные" люди далеко не дураки в таких вопросах.
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