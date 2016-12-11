Дмитрий Пидручный: "Шипулина надо было догонять"

Украинец Дмитрий Пидручный после завершения мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что ему нужно было догонять Антона Шипулина перед последним кругом, чтобы иметь шансы на подиум. В итоге украинская команда заняла четвертое место, а россияне финишировали вторыми.

- На последнем круге чуть сил не хватило, - приводит пресс-служба Федерации биатлона Украины слова Пидручного. - До этого и Шипулина, и итальянца надо было догонять. На втором круге - Шемппа. Поэтому в конце было тяжело. Но хорошо, что удержал позицию, отработал на максимуме. Если бы пришлось с кем-то бороться на финише, не знаю даже, что бы я делал.



В целом, сегодня себя чувствовал лучше, чем вчера, тут все-таки и дистанция меньше. "Стойкой" очень доволен. В такой момент часто бывает психологическое напряжение. Но я выдержал до последнего, хоть и отложил немного последний выстрел. В "лежке" один запасной использовал, может, его и не хватило до третьего места. Но в целом я гонкой доволен.