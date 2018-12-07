Дмитрий Малышко: "Задел габариты мишеней при стрельбе, но они не закрылись"

Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко прокомментировал свой неудачный результат в этапе Кубка мира в Поклюке в индивидуальной мужской гонке на дистанции 10 километров.

– Я слышал, что при моей стрельбе габариты мишени были задеты, но они, к сожалению, не закрылись, – заявил Малышко в эфире канала "Матч ТВ". – Ветра не было, надо было спокойнее подходить к огневым рубежам и спокойно заканчивать гонку. Физическое состояние? Сегодня на разминке было ощущение легкости, но когда началась гонка, то на втором круге стало тяжело.

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