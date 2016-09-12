14:44 | БИАТЛОН

Дмитрий Малышко: "Сборная России может рассчитывать на успех на домашнем ЧМ-2021"

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Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко выразил мнение, что российская сборная сможет успешно выступить на чемпионате мира-2021. Турнир пройдет в Тюмени, которую биатлонист посетил накануне.

- Через пять лет сборная России может рассчитывать на успешное выступление. Ведь родные стены всегда помогают. Поддержка болельщиков – это большой плюс для спортсменов, - цитирует "Тюменская арена" Малышко. - К тому же российские биатлонисты постоянно тренируются в "Жемчужине Сибири". Мы знаем эти трассы наизусть, что также может помочь… 

- Насколько сложный рельеф на этом стадионе? 

- Трасса рабочая, очень тяжелая. Но сейчас уже сентябрь, мы успели набрать неплохую форму. Проводим на тюменском сборе короткие взрывные тренировки, которые даются достаточно легко...

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/27286

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