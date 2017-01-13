Дмитрий Малышко: "Самая большая досада - проигрыш Мартену Фуркаду"

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко вторую спринтерскую гонку подряд – лучший в сборной России. На пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге россиянин стал шестым.

– Самочувствие с самого начала было хорошим, и в принципе все тренировки, которые я здесь провел после переезда из Оберхофа, доставили удовольствие, – заметил Малышко. – Хорошо получалась стрельба, и скоростная работа тоже прошла без проблем. Поэтому я доволен, тем более, что впервые в сезоне получилось отстрелять на ноль.

– Как вам это удалось, особенно учитывая ветер?

– Он дул не постоянно. Допустим, когда я пришел на "стойку", ветер был очень сильным, но пока я сделал изготовку, он стих и позволил отстреляться без промаха. А кому-то, наоборот, не повезло.

– Учитывая точную стрельбу, не обидно в итоге оказаться лишь шестым?

– Конечно, мне обидно. Но самая большая досада – это проигрыш лидеру Мартену Фуркаду. Все-таки 50 с лишним секунд – для спринта слишком много. По ощущениям кажется, что я готов хорошо. Но когда видишь такие проигрыши, непонятно, откуда они берутся. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Малышко - по ссылке