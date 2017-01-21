Дмитрий Малышко: "С самого начала все пошло наперекосяк"

Россиянин Дмитрий Малышко после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнул, что для него гонка не задалась с самого начала. По словам Малышко, ему не стоило спешить на стрельбе, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.
– В этом сезоне я еще не участвовал ни в одной эстафете, – подчеркнул Малышко. – Конечно же нелегко начинать такие гонки в середине сезона, когда уже полностью потеряно внутреннее ощущение всей эстафетной суеты, концентрация, необходимая для борьбы на рубежах. Перед гонкой я выработал для себя тактику, однако все с самого начала пошло наперекосяк.
– В чем именно?
– Я думал, что после передачи эстафеты Йоханнес Бе меня обойдет, я встану за ним, а потом выйду вперед. Это не представлялось мне проблемой, поскольку у всей нашей команды сегодня просто прекрасно работали лыжи. Но Бе вперед не вышел. Вот мне и пришлось идти весь круг первым и тащить на себе всю группу. В том, что случились промахи, я виноват сам: не нужно было спешить на стрельбе. Я же кинулся работать на рубеже на скорость.
Григорич
Женька тоже первый раз бежал эстафету. Но результаты разные. Малому надо в Европе себя доказать и не перепутать свой номер.
02:55 22 января
кубань чемпион
опять Питерцам кто то мешает, теперь ЙБе. Главное полтора два лярда не попросил.
22:41 21 января
maximalist
ГАРАНИЧЕВ СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ВАЖНЫЙ ВОПРОС. ЕСЛИ НЕ ИДЕТ ГОНКА, УЙДИ НА ПОДГОТОВКУ, А ЗАТЕМ ВЕРНИСЬ ГЕРОЕМ. В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ У ПОДЧУФАРОВОЙ ЕСТЬ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ. ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАВТРА ОНА ЧТО-ТО ПОКАЖЕТ, НЕ НУЖНО ЕЕ РАСХВАЛИВАТЬ. ОНА ВЕСЬ СЕЗОН ЗАНИМАЕТ ЧЬЕ-ТО МЕСТО. А ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО АКИМОВОЙ?
22:29 21 января
rusfed 2.0
Смех. Каждая мысль
22:20 21 января
vitvk
В IBU пусть молодые бегают,а этого Крестовский достраивать...
22:10 21 января
vernon s
В IBU навеки!
22:06 21 января