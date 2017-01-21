Дмитрий Малышко: "С самого начала все пошло наперекосяк"

Россиянин Дмитрий Малышко после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнул, что для него гонка не задалась с самого начала. По словам Малышко, ему не стоило спешить на стрельбе, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

– В этом сезоне я еще не участвовал ни в одной эстафете, – подчеркнул Малышко. – Конечно же нелегко начинать такие гонки в середине сезона, когда уже полностью потеряно внутреннее ощущение всей эстафетной суеты, концентрация, необходимая для борьбы на рубежах. Перед гонкой я выработал для себя тактику, однако все с самого начала пошло наперекосяк.

– В чем именно?

– Я думал, что после передачи эстафеты Йоханнес Бе меня обойдет, я встану за ним, а потом выйду вперед. Это не представлялось мне проблемой, поскольку у всей нашей команды сегодня просто прекрасно работали лыжи. Но Бе вперед не вышел. Вот мне и пришлось идти весь круг первым и тащить на себе всю группу. В том, что случились промахи, я виноват сам: не нужно было спешить на стрельбе. Я же кинулся работать на рубеже на скорость.

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