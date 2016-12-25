Дмитрий Малышко: "После индивидуальной гонки знал, что спринт будет проходить по-другому"

Победитель спринта на "Ижевской винтовке" Дмитрий Малышко подчеркнул, что правильным образом подготовился к гонке с физической и психоогический точки зрения. Накануне он стал девятым в индивидуальной гонке.

- Девятое место в индивидуальной гонке меня не расстроило, - цитирует официальный сайт СБР Малышко. - Я знал, что в гонке на 20 километров с четырьмя рубежами будет нелегко. Допустил на последнем рубеже досадные ошибки. Но, тем не менее, знал, что спринт будет уже совсем по-другому проходить, настраивался и не сбавлял. Проводил тренировки здесь, вчера тренировался, и это дало результат.

Лыжи сегодня и в индивидуальной гонке работали очень хорошо. Спасибо сервису, Дмитрию Блинову и его команде. Спасибо, что и на Кубках IBU они делают лыжи очень хорошо, сильно, и здесь гонки не стали исключением. У меня, наверное, лыжи ехали лучше всех.

Сейчас многие болеют, много спортсменов сегодня не вышло на старт. Нам тоже приходится беречься. Это опасно, можно просто-напросто сорвать сезон. Приходится быть начеку. Мы живем вместе с Алексеем Слеповым – никого в гости к себе не пускаем.