Дмитрий Малышко: "Перенос гонки никак не повлиял. На что были готовы, то и показали"

Один из лидеров мужской сборной России Дмитрий Малышко, подводя итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке, победителем которой стал француз Мартен Фуркад, а сам Малышко занял 12-е место, отметил плохое состояние трассы.

– Никакого пресса на мне нет. Перенос ни на что не повлиял – не на физическое состояние, не на психологическое, – сказал Малышко в эфире "Матч ТВ". – На что готовы были, то и показали. Сегодня сделали все, что могли. У меня был 27-й номер, и трасса уже была прилично разбита. Те, кто стартовал позади, тот же Мартен Фуркад, были в худших условиях. Мы после гонки сидели с ним вместе в комнате. Он рассказывал, что искал какие-то места, чтобы не проигрывать ходом, а пытаться что-то выиграть. А в тумане, который был вчера, работать невозможно и просто опасно.