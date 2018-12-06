Дмитрий Малышко: "Недоволен ходом"

Дмитрий Малышко, прошедший индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Поклюке с одним промахом на втором огневом рубеже, рассказал, что не совсем доволен своим состоянием. При этом стрельбу он назвал положительным моментом.

- Недоволен ходом ни старте, ни на финише, – сказал Дмитрий Малышко в телевизионном флеш-интервью после финиша. – Запас был, но прибавить не получилось почему-то. Невозможно проработаться, так скажем. Через гонки, может, форма придет. За счет стрельбы сегодня удалось самого себя порадовать. Есть положительные моменты. Дальше нужно прибавлять ходом

С Анатолием Николаевичем (Хованцевым, главным тренером сборной России, старшим тренером мужской команды. – Прим. "СЭ") разговаривали. Он говорил, что мы будем подходить к стартовому этапу не разогнанными и постепенно прибавлять. Сегодня была длинная гонка, одна из самых сложных.

Поклюка. Мужская индивидуальная гонка. Live!