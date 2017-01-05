Дмитрий Малышко: "Не сумел выложиться на все сто"

Россиянин Дмитрий Малышко, занявший 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, остался недоволен итогом. По его словам, на рубежах сегодня работалось хорошо.

– Если брать все мои гонки на Кубке мира в этом сезоне, то сегодня гонка получилась относительно удачной, – цитирует малышко официальный сайт СБР. – Тем не менее, я не особо ей доволен, не сумел выложиться на все сто. Это место у меня одно из любимых, воспоминания добавляют эмоций. Мы тут довольно много готовились этим летом. Знакомы с этой погодой и с ветром, который на рубеже постоянно. Нам сегодня очень повезло, потому что до старта снегопад и ветер почти что прекратились – дали нам отработать практически без сбоев. На рубеже сегодня работалось хорошо. Стоя почти не было ветра, лежа тоже ничего не мешало.

После "Ижевской винтовки" я улетел в Финляндию, провел там небольшой четырехдневный сбор. Нельзя было терять время – команда уже улетела на сбор. В Финляндии мне немного помог Анатолий Николаевич Хованцев – спасибо ему за это. После сбора я уехал домой и впервые за девять лет встретил Новый год в кругу семьи. Это придало сил и эмоций, помогло отключиться от спорта на один-два дня.