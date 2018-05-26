Дмитрий Малышко: "Хочу поддержать кандидатуру Александра Попова на пост президента ОКР"

Российский биатлонист Дмитрий Малышко сказал, что поддерживает кандидатуру знаменитого пловца Александра Попова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

- Совсем скоро состоится олимпийское собрание (29 мая). Хочу поддержать Александра Попова, который в такое не простое время для Российского спорта претендует на пост президента ОКР. Это очень хороший поворот для нас и нашего спорта, - написал биатлонист в Инстаграме. - А для Александра это важное и ответственное событие и я уверен все будет отлично!

Попов является почетным членом Международного олимпийского комитета и членом исполкома ОКР. Ранее стало известно, что Александр Жуков не будет переизбираться на пост президента.

46-летний функционер - четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, шестикратный чемпион мира.